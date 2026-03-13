Norma Fuentes llevó tranquilidad por la crecida del río Dulce: “Se está trabajando en prevención y monitoreando todo”

La intendenta de la Capital aseguró que el municipio realiza tareas de bombeo y control en distintos sectores de la ciudad. Por el momento no hay evacuados, aunque se mantiene el alerta ante el aumento del caudal.

Hoy 12:00

En medio de la crecida del Río Dulce, la intendenta de la Capital, Norma Fuentes, brindó detalles sobre los trabajos preventivos que realiza el municipio para evitar inconvenientes en distintos puntos de la ciudad.

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La jefa comunal explicó que los equipos municipales se encuentran trabajando en varios sectores estratégicos, especialmente en zonas cercanas al río y en desagües clave para la ciudad.

“Se está trabajando en la zona bajo el puente, también estamos con un bombeo en La Católica y hemos estado en el sector del desagüe principal sur, que venimos midiendo y aforando en estos últimos días producto de la crecida que es de público conocimiento”, señaló.

En ese sentido, indicó que las tareas se realizan con monitoreo permanente y con información actualizada sobre el comportamiento del río.

“Estamos recibiendo información en tiempo real y avanzando con todas las precauciones. Como ocurrió anoche, cuando se decidió cerrar este sector (Tramo Costanera Diego Armando Maradon) por seguridad”, explicó.

La intendenta también pidió respetar las señalizaciones colocadas en las zonas cercanas al río. “Cuando observen cintas de peligro significa que son zonas que tienen cierto riesgo. Pedimos no acercarse ni violentar las vallas o las bolsas de contención”, remarcó.

En cuanto a la situación en los barrios, Fuentes aclaró que por ahora no hay evacuaciones y que los trabajos se concentran en tareas preventivas.

“Tenemos trabajos de prevención en La Católica, donde producto de las precipitaciones de días pasados estamos manteniendo el bombeo para garantizar margen de caudal ante nuevas lluvias”, sostuvo.

Además, explicó que la crecida del río genera un fenómeno particular en los desagües de la ciudad. “Los canales que normalmente expulsan agua desde la ciudad, en este caso están ingresando agua por la altura que va tomando el río, afectando principalmente el desagüe principal sur”, detalló.

Finalmente, Fuentes indicó que las autoridades se encuentran a la espera del pico de crecida, el cual suele registrarse con cierto retraso respecto a los valores del embalse de Termas de Río Hondo, ya que el caudal también pasa por el dique Los Quiroga antes de llegar a la ciudad.

“Vamos a seguir alertas y pedimos manejar información real. Muchas veces circulan videos en redes sociales que generan preocupación y no reflejan lo que realmente está sucediendo”, concluyó.