"El sector de transporte está pasando uno de los peores momentos"

Dirigentes del UTA visitaron los estudios de Radio Panorama y ratificaron la medida de fuerza desde el 6 de mayo, al tiempo que advirtieron sobre la crisis del sector, la caída de ingresos y la falta de respuestas.

Hoy 13:39

Los representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Eduardo Palma y Ángel Villalba, profundizaron el análisis del conflicto del transporte en diálogo con Radio Panorama y ratificaron el paro por tiempo indeterminado que comenzará el 6 de mayo a la medianoche.

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“El transporte está pasando uno de sus peores momentos”, sostuvo Villalba, al describir el contexto que atraviesa el sector. Según explicó, la caída en la demanda y las dificultades operativas llevaron a que algunas unidades interrumpan sus recorridos a media mañana y retomen recién en horarios pico.

Por su parte, Palma remarcó que las negociaciones con los empresarios no lograron avances en la recomposición salarial, uno de los principales reclamos que derivaron en la medida de fuerza. Señaló que la escala actual alcanza los 1.400.000 pesos, con un básico de 737.000 pesos, en un escenario condicionado por la reducción de subsidios.

Eduardo Palma y Ángel Villalba en Radio Panorama.

“El sector viene muy golpeado, hay empresas que incluso han dejado sin trabajo a compañeros”, afirmó. Además, indicó que desde el sector empresarial advierten sobre la dificultad de sostener el servicio ante el aumento del combustible.

Entre los reclamos, la UTA también incluyó la falta de cobertura de ART y los aportes jubilatorios, que —según denunciaron— continúan en niveles mínimos desde la pandemia.

Villalba agregó que el cambio en los hábitos de los usuarios impacta directamente en la actividad. “Muchos optan por aplicaciones de transporte y, en algunos casos, gastan menos, lo que reduce la cantidad de pasajeros”, explicó.

En este contexto, el gremio ratificó el paro por tiempo indeterminado y advirtió que la medida se mantendrá hasta que existan respuestas concretas a los reclamos salariales y laborales.