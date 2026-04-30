Atento Central Córdoba: Úbeda mete mano en el once de Boca para el choque en el Madre de Ciudades

Luego de la caída ante Cruzeiro y el triunfo de Universidad Católica que dejó al rojo vivo el Grupo D de la Copa Libertadores 2026, en Boca Juniors cambiaron el foco y ya piensan en el duelo ante Central Córdoba del sábado a las 16.15. En ese contexto, el entrenador Claudio Úbeda tiene definido un equipo con fuerte rotación.

El Xeneize volvió a los entrenamientos en Ezeiza y este viernes viajará a Santiago del Estero para cerrar la fase regular del Torneo Apertura. Con la obligación de sumar en Guayaquil la próxima semana, el cuerpo técnico decidió preservar a los habituales titulares y apostar por una formación alternativa.

La igualdad en puntos entre Boca, Universidad Católica y Cruzeiro obliga a no ceder terreno en la Copa. Por eso, el partido ante Barcelona del martes se volvió determinante y Úbeda apunta a llegar con lo mejor disponible. En ese escenario, realizaría hasta diez cambios respecto al equipo que cayó en el Mineirao.

Más allá de la rotación, Boca ya tiene asegurada su clasificación a los playoffs del Apertura tras la goleada ante Defensa y Justicia. Sin embargo, aún mantiene chances de terminar primero en su zona y definir de local en La Bombonera, siempre y cuando consiga un buen resultado en el Madre de Ciudades y se den otros resultados.

En cuanto al once, será muy similar al que se presentó en Florencio Varela, aunque con algunas dudas. La lesión de Ander Herrera obliga a rearmar el mediocampo, donde Camilo Rey Domenech y Williams Alarcón pelean por un lugar. En ofensiva, en tanto, Kevin Zenón y Ángel Romero disputan un puesto tras sus últimos rendimientos.

La probable formación de Boca Juniors sería: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech o Williams Alarcón, Alan Velasco; Kevin Zenón o Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.