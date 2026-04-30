El PJ convocará a su Congreso Nacional el 19 de mayo

La decisión fue tomada por el Consejo Nacional en una reunión en Buenos Aires, con la participación del senador santiagueño José Emilio Neder.

Hoy 14:19

El Consejo Nacional del Partido Justicialista resolvió este jueves convocar al Congreso Nacional partidario para el próximo 19 de mayo, con el objetivo de ordenar los criterios de participación de cara a las elecciones de 2027.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La decisión se adoptó en una reunión realizada en la sede porteña de la calle Matheu, de la que participó el senador nacional por Santiago del Estero, José Emilio Neder.

Durante el encuentro, los consejeros abordaron distintos puntos del temario, entre ellos la lectura y consideración del acta anterior, las intervenciones partidarias en Salta y Jujuy, el informe de normalización del PJ en Misiones y un análisis de la situación política nacional.

En ese marco, desde el espacio expresaron su preocupación por el contexto económico actual, al señalar el impacto que generan el cierre de industrias y comercios, la pérdida de puestos de trabajo y la caída de los ingresos coparticipables en provincias y municipios.

Asimismo, advirtieron sobre un “estado de depresión social que ya se nota en las calles”, situación que —según remarcaron— se ve agravada por la quita de derechos laborales en el marco de la Reforma Laboral, recientemente ratificada por la Justicia.

“Luego de lo cual empezaron a recrudecer los despidos”, señalaron desde el partido.

De esta manera, el Congreso Nacional del PJ buscará fijar una posición política y organizativa de cara al escenario electoral de los próximos años.