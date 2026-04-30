“Se pone en riesgo la paz social”: la CGT leerá un duro documento en la Plaza de Mayo

El texto advierte sobre la inflación que “sigue impactando en el poder adquisitivo de los salarios” y “el cierre masivo de empresas”.

Hoy 15:16

En el documento que se leerá este jueves en la Plaza de Mayo, la CGT advierte que “la mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino”, mientras considera que “el Gobierno, en lugar de tender puentes de unión y reconocimiento, divide al pueblo, promueve el enfrentamiento, la descalificación, el odio y el resentimiento, y pone en riesgo la paz social".

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El texto, que lleva como título “El trabajo es con derechos o es esclavo”, afirma que “un gobierno nacional encerrado en sus teorías, que continúa comprometiendo a las generaciones futuras con políticas de ajuste indiscriminadas condena a la sociedad argentina a un presente de vulnerabilidad económica, laboral y social sin precedentes".

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En el segundo párrafo, el documento hace hincapié en que “hoy se discute judicialmente una ley de reforma laboral promovida por el gobierno nacional, que despoja de derechos colectivos e individuales a trabajadoras y trabajadores". Y añade: “La CGT seguirá todas las instancias judiciales para defender los derechos garantizados por la Constitución Nacional. Cada derecho laboral costó organización y lucha”.

Al detallar la realidad actual, la central obrera sostiene que “la actividad económica y el consumo muestran caídas pronunciadas, fundamentalmente las vinculadas a la industria, construcción y comercio", mientras señala que “no hay incentivos orientados al crecimiento de la matriz productiva, que permitan alcanzar la trilogía virtuosa de desarrollo, producción y trabajo”.

“Sólo se privilegian los beneficios de un selecto grupo de actores vinculados a la actividad financiera y especulativa", enfatiza la declaración de la CGT, que destaca que, “a pesar del discurso oficial, la inflación sigue impactando en el poder adquisitivo de los salarios, agravado por los topes a las paritarias, que impacta en el poder adquisitivo de los salarios".

Alerta, además, que “hoy existe cierre masivo de empresas (de diciembre 2023 a marzo 2026 cerraron 24.180 establecimientos, según datos de la Secretaría de Trabajo), con una escalada creciente del flagelo de la desocupación y de la informalidad laboral".

“Un modelo de desarrollo requiere necesariamente de la inclusión y de la inversión pública como pilar de una estrategia para alcanzarlo -agrega-. La efectiva desaparición de la obra pública, motor de la infraestructura que nuestro país necesita y dinamizadora de la actividad económica, condiciona las oportunidades productivas y limita la integración regional".

En otro de sus párrafos, el documento cegetista indica que “se silencia del debate público los compromisos tomados con el FMI mientras contrae una deuda con diversos organismos y acreedores internacionales que representa, para la administración nacional, un perfil de vencimientos de capital e intereses que el Estado argentino no está en condiciones de pagar”.

Para la CGT, “se privilegia el desarrollo de sectores primarios de la economía que, si bien son importantes para la generación de divisas, no compensan el deterioro del empleo y del trabajo de calidad, lo que se refleja en la fuerte caída de la actividad industrial y del comercio".

Asegura también que “otra de las consecuencias lamentables son el alto endeudamiento masivo de las personas, de las familias y de las empresas" y añade cifras al respecto: “Seis de cada 10 hogares tienen deudas, bancarias o informales, que muestran una morosidad creciente y apremiante”.

El texto puntualiza también que “el sistema de salud está en emergencia nacional, con desfinanciamiento de las obras sociales sindicales, recorte sobre la obra social PAMI de jubilados y pensionados que, además de percibir montos de haberes paupérrimos, les agrava las condiciones de atención, con falta de médicos, demoras en turnos, problemas de cobertura en medicamentos y un funcionamiento crítico del sistema, saturando los hospitales públicos".

Además, afirma, “se destruyen las prestaciones para las personas con discapacidad, dejando sin acceso a las condiciones básicas en la asistencia y negando la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad".

“Un Estado desertor en materia de salud pública facilita el aumento de las adicciones y la crisis de la salud mental, reflejada en el aumento de las enfermedades psicosociales y de los consumos problemáticos", dice otro de los duros párrafos de la declaración.

Finalmente, la CGT menciona al Papa Francisco, a quien se homenajeará en la Plaza de Mayo: “Debemos recuperar una cultura del encuentro y del trabajo, como enseñaba Francisco: ‘Abrirse a soñar cosas grandes, aunque parezcan imposibles. A que el mundo con vos puede ser distinto’. Crear, construir, caminos y herramientas que nos permitan superar todas estas heridas. Nuestro horizonte es transitar hacia un país, socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano".