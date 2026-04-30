La revelación sobre Dybala que enciende la ilusión en Boca

Catherine Fulop contó el deseo más íntimo del delantero y reflotó la chance de verlo algún día con la camiseta xeneize.

Hoy 15:14

Una frase alcanzó para revolucionar al mundo de Boca Juniors. Catherine Fulop, madre de Oriana Sabatini y suegra de Paulo Dybala, reveló un detalle íntimo que alimenta la ilusión: “Tiene un sueño que cumplirle al padre, que es jugar en Boca”.

La declaración llega en un contexto especial, ya que el contrato del delantero con la AS Roma finaliza el 30 de junio y su futuro todavía no está definido. Si bien Fulop aclaró que la prioridad del jugador es continuar en Italia —“él ama Roma y el club lo quiere muchísimo”—, dejó abierta la puerta a un posible regreso al país con un fuerte componente emocional.

El aspecto familiar también juega su partido. Tras el nacimiento de su hija, creció el deseo de Oriana Sabatini de estar más cerca de sus afectos en Argentina, algo que podría influir en una futura decisión. En ese contexto, Fulop no ocultó su entusiasmo ante una eventual vuelta, aunque entre risas mencionó la interna familiar por la simpatía de Osvaldo Sabatini con River.

Además, hay otro factor que empuja la ilusión: la relación con Leandro Paredes. El mediocampista xeneize no solo expresó públicamente su deseo de compartir equipo con Dybala, sino que también lo incentiva en privado. El propio delantero lo reconoció: “Insisten mucho con la vuelta, no solo en público”.

Mientras tanto, la Joya mantiene el foco en lo inmediato: recuperar continuidad y meterse en la consideración de la Selección Argentina de cara al Mundial. Sin embargo, entre guiños, deseos familiares y un contrato que se acerca a su final, el sueño de verlo con la azul y oro ya no parece tan lejano.