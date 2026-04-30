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Detención de joven por posesión de marihuana en Jujuy

Un joven de 26 años fue aprehendido en Jujuy tras ser encontrado con marihuana y dinero en efectivo.

Hoy 14:50

Efectivos del Cuerpo de Caballería de la Unidad Regional 1 llevaron a cabo la detención de un joven de 26 años en San Salvador de Jujuy, quien portaba estupefacientes en su poder.

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El incidente ocurrió el lunes pasado alrededor de las 19:45, cuando vecinos de las 820 Viviendas alertaron a las autoridades sobre dos individuos que mostraban actitud sospechosa en las peatonales 38 y 39, aparentemente involucrados en la comercialización de sustancias prohibidas.

Tras recibir el aviso, los efectivos realizaron un rápido rastrillaje por la zona y lograron interceptar a los sospechosos en la calle Alférez Sobral. Durante el palpado preventivo, los agentes encontraron un envoltorio con una sustancia vegetal entre las prendas de uno de ellos, lo que llevó a la intervención del personal de Narcotráfico.

Las pruebas de campo confirmaron que la sustancia en cuestión era marihuana. Además, el joven detenido portaba más de 30 mil pesos, que se sospecha provienen de las ventas de drogas.

Por orden del ayudante fiscal, el joven fue trasladado a la Dirección de Narcotráfico para continuar con el proceso judicial correspondiente, mientras que su acompañante fue liberado sin cargos.

Este hecho pone de manifiesto la importancia de la participación ciudadana en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y la efectividad de las acciones policiales en la región.

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