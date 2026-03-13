Conmebol respalda a la AFA y propone nuevas sedes para la Finalissima ante España

Alejandro Domínguez se reunió con Claudio Tapia en Buenos Aires y ratificó que el partido entre Argentina y España no se jugará en el Santiago Bernabéu. Ahora buscarán un acuerdo con la UEFA.

Hoy 12:25

La definición de la Finalissima entre la Selección Argentina y la Selección de España sigue envuelta en incertidumbre. Tras una reunión en Buenos Aires, el presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, respaldó la postura de la Asociación del Fútbol Argentino y su titular Claudio Tapia de rechazar que el encuentro se dispute en España.

El conflicto surgió luego de que la UEFA avanzara en la elección del Estadio Santiago Bernabéu como sede del partido, tras una reunión con el presidente de Real Madrid CF, Florentino Pérez. La decisión generó malestar en el fútbol sudamericano, ya que no habría sido consultada previamente con Conmebol ni con la AFA, algo que rompería con el criterio de neutralidad del evento.

Ante este escenario, Domínguez viajó especialmente a la Argentina para apoyar la postura de Tapia. Sin embargo, ambas entidades buscarán alcanzar un acuerdo con UEFA y presentarán nuevas alternativas para la sede del partido.

Las opciones que se pondrán sobre la mesa incluyen estadios en Portugal, Inglaterra o Italia, aunque en el caso del territorio inglés se descarta el Wembley Stadium, ya que tiene programado un amistoso entre Selección de Inglaterra y Selección de Uruguay.

En medio del debate, Tapia incluso mencionó como alternativa el Estadio Monumental, aunque más como una respuesta irónica a la idea de jugar en Madrid. El dirigente había declarado días atrás: “España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”.

Si las partes no logran llegar a un acuerdo, el partido podría quedar suspendido o cancelado, algo que obligaría a la AFA a reorganizar el calendario de amistosos. Incluso el encuentro previsto ante Selección de Qatar se encuentra en duda debido al conflicto que afecta a la región de Medio Oriente.

La situación también genera preocupación en el cuerpo técnico de la Albiceleste encabezado por Lionel Scaloni, ya que estos compromisos representan los últimos ensayos antes del Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se definirá la lista final de convocados.