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La OTAN derribó otro misil lanzado desde Irán sobre territorio de Turquía

El Ministerio de Defensa de Ankara indicó que “un proyectil balístico fue neutralizado por los sistemas de defensa aérea y antimisiles desplegados en el Mediterráneo oriental”.

Hoy 12:57
misiles otan

El ministerio de Defensa de Turquía informó este viernes que un misil balístico procedente de Irán fue derribado en el espacio aéreo turco por las defensas de la OTAN, en el tercer incidente de este tipo en poco más de una semana.

“Un proyectil balístico lanzado desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco fue neutralizado por los sistemas de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental”, según un comunicado del Ministerio.

En tanto, en las últimas 24 horas, la Fuerza Aérea de Israel bombardeó más de 200 objetivos en el oeste y el centro de Irán, con apoyo de la Dirección de Inteligencia. Los blancos incluyeron lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y plantas de producción de armas del régimen iraní.

Durante la madrugada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en redes sociales que las fuerzas estadounidenses tienen “una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra” y que están “destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán”.

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