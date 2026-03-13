El municipio realizó con éxito un nuevo operativo integral de limpieza

Personal municipal realizó tareas de barrido, desmalezamiento, recolección de residuos y restos de podas, erradicación de basurales y fumigación de todo el sector.

Hoy 13:17

El intendente Ing. Roger Elías Nediani acompañó el operativo integral de limpieza que se desarrolló entre los barrios Villa Juana y Los Lagos, sobre la calle Tucumán, desde Laprida hasta la calle Catamarca.

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Esta actividad se realizó el jueves a la tarde y contó con la intervención de camiones cargadores, motoguadañas, una pala mecánica y tres brigadas de limpieza del Obrador San Carlos.

En la oportunidad, personal municipal realizó tareas de barrido, desmalezamiento, recolección de residuos y restos de podas, erradicación de basurales y fumigación de todo el sector.

El intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó lo siguiente sobre esta intervención del municipio: “Hoy nos encontramos en el barrio Villa Juana, en la intersección de calle Laprida y Tucumán, después de haber tenido hace escasamente 30 horas, un gran evento climático con precipitaciones de 110 milímetros.

Esta zona ha sido afectada, resultó anegada, porque como se puede observar, las imágenes son más que elocuentes, los desagües fueron obstruidos por una importante cantidad de residuos y de basura que arrojan, lamentablemente, algunos vecinos desaprensivos.

Y en este caso, con esta gran cantidad de lluvia caída, ha hecho que este sector quede anegado más que nunca. Así que, quiero pedirles a los vecinos que sean custodios del patrimonio municipal, porque esto es de todos”.

Agregó: “El municipio está para trabajar en forma articulada con los vecinos. Siempre he dicho que este es un municipio de puertas abiertas, no solamente recibimos vecinos en el municipio o instituciones, sino también estamos permanentemente en la calle.

Todas las semanas salgo a visitar diferentes barrios. Sobre todo cuando hay eventos climatológicos como hemos tenido hace poco. Y si tenemos en cuenta que este martes pasado ha llovido 105 mm y lo acumulado en 72 horas fue de 210 mm, podemos decir que los desagües de la ciudad han trabajado muy bien.

Nosotros comprendemos la situación de algunos sectores de la ciudad que han quedado anegados donde todavía estamos trabajando para sacar el agua con nuestros camiones y cisternas.

Pero bueno, son lugares que han ido creciendo a través de asentamientos, sin haber solicitado una línea de edificación, sin haberse solicitado una nivelación correspondiente. Estas son las consecuencias que a la postre, cuando se crean estos asentamientos sin ningún tipo de planificación, son los que sufren mayores consecuencias en momentos de eventos climatológicos. Por eso estoy convencido de que con el trabajo articulado y conjunto y el acompañamiento del vecino, vamos a tener los barrios como nos gusta tenerlos y una ciudad más linda para todos”.

“En estos momentos quiero agradecer a todas las empleadas y empleados de los obradores que componen el conjunto de la Secretaría de Servicios Públicos por el gran trabajo que han hecho estos últimos días ante tamaño fenómeno climático que generó muchos inconvenientes.

Hoy siguen trabajando en el marco de este operativo integral de limpieza con una pala mecánica, con cuatro camiones cargadores, con motos guadañas y con los recursos humanos que conforman las brigadas de limpieza.

En un rato también pasará el camión de fumigación, completando así este operativo integral. Quiero pedirles a los vecinos que saquen los cacharros a la vía pública para que sean recogidos.

El agradecimiento más que nada es por el compromiso y el gran trabajo que vienen haciendo todas nuestras empleadas y empleados que realizan a diario para mantener en condiciones óptimas la ciudad a través del barrido, la erradicación de basurales, el desmalezamiento, fumigación y demás”, finalizó Nediani.