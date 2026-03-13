En Villa Ojo de Agua se entregaron tablets del programa metas digitales

La intendente Mónica Bustamante encabezó la entrega.

Hoy 16:19

En el Colegio Secundario N° 7 "Leopoldo Lugones" de Villa Ojo de Agua, se llevó a cabo la entrega de tablets del programa "Metas Digitales", impulsado por el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero.

La entrega estuvo a cargo de la Intendente Dra. Mónica Bustamante, en representación del Gobernador Elías Suárez, quien entregó los dispositivos a más de 100 estudiantes que cursan 5° año en la institución.

La mandataria comunal destacó la importancia de esta política educativa, iniciada en la gestión de Gerardo Zamora y continuada por el actual gobernador Elías Suárez, que beneficia a miles de alumnos santiagueños cada año. Añadió: "Este programa de inclusión digital garantiza una educación pública de calidad, rompiendo asimetrías y ofreciendo las mismas oportunidades a todos los estudiantes de la provincia."

En esta oportunidad, la Dra. Bustamante subrayó el apoyo del Municipio hacia los establecimientos educativos de la ciudad y del interior del departamento Ojo de Agua, reafirmando su compromiso de seguir apostando a la educación en todos los niveles.

También participaron la rectora de la institución, Karina Bustamante, la vicerrectora Viviana Sánchez, docentes y un gran número de familias de los alumnos beneficiados.

Es importante destacar que este programa se ejecuta desde hace varios años en la ciudad, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia, permitiendo a cientos de alumnos del último año del nivel secundario acceder a estas herramientas tecnológicas.