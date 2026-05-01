Corrupción K: López revoleó los bolsos con millones y ya no se arrepiente

El ex funcionario de Néstor y Cristina Kirchner siente que cumplió sus funciones "dentro del parámetro de la política".

Hoy 06:44

Por Héctor Gambini

Para Clarín

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El bolsero de General Rodríguez parece arrepentido de haberse presentado como arrepentido, pero no de tirar bolsos con 9 millones de dólares de plata negra para esconderlos en un convento del conurbano.

“Fui llamado a conformar un gobierno legítimo elegido por el pueblo”, dijo este jueves en la causa de los cuadernos de las coimas. Particular modo de validar todo lo ocurrido de allí en adelante, inclusive el delito.

José López -ex secretario de Obras Públicas de los tres gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner- había declarado en ese caso como “imputado colaborador” y había dado valiosos detalles sobre el cobro de coimas a empresas involucradas en la obra pública y acerca de cómo el sistema de recaudación iba hacia la cúpula del poder, que primero detentó Néstor y, luego, Cristina Kirchner.

Pero este jueves le dijo al tribunal que nunca vio a Cristina “como jefa de una asociación ilícita” y que, atención: “Sentí que cumplía mis funciones dentro del parámetro de la política”.

Es una frase determinante: para cierta concepción del poder, el parámetro de la política incluye coimas.

La recaudación ilegal -el viejo “robo para la corona”- es, en esa concepción, una circunstancia natural cuyo enunciado podría ser: Yo administro el Estado. ¿Querés algo del Estado? Pagá peaje.

Sin negar ninguno de los hechos que había contado como “arrepentido” en agosto de 2018, López explicó ahora las circunstancias de su arrepentimiento como alguien atormentado por la soledad y la presión de “lo que se decía en ese momento”.

Y amplió: “Si me hubiese encontrado en otra situación anímica, no hubiese hecho esa declaración como arrepentido”.

Es una matriz interesante: los hechos no estuvieron mal; lo que estuvo mal, en todo caso, fue contarlos.

Se puede bucear un poco más en ese canal que López abre ahora, presuntamente, para defenderse.

El ex funcionario amplió que su tarea en el gobierno nacional fue una continuidad del trabajo que había hecho en el gobierno de Santa Cruz, también con los Kirchner, y que, atención de nuevo: “El ritmo de la política no siempre permite ver si se cruzan algunos límites, sobre todo cuando las decisiones se toman con el respaldo institucional. Eso me da mucha tranquilidad”.

No son los hombres, nos dice López: es el sistema. El “respaldo institucional” eran Néstor y Cristina.

Vista así, ¿la declaración de López es una defensa o una confesión encubierta, tan cruda como la anterior?

Cuando declaró como arrepentido, López dijo que coordinaba con Daniel Muñoz -secretario privado de Nestor Kirchner- para que el ex presidente fuera el destino final de los bolsos de las coimas; que los “retornos” de los empresarios beneficiados con la obra pública iban del 3 al 7 por ciento del total del contrato, y que fue él mismo quien le explicó a Cristina cómo funcionaba el mecanismo luego de que muriera Néstor, en 2010.

Según López, las entregas al secretario de Néstor eran de dos a tres veces por semana, de entre 100.000 y 300.000 dólares por vez.

La nueva declaración de López es mucho más que el solitario descargo de un imputado en una causa cualquiera, porque desnuda cierta lógica del poder que siempre amenaza con replicarse en otras gestiones.

Diez años después de revolear los bolsos durante una noche fría en General Rodríguez -una escena que ya es un emblema histórico de la corrupción en la Argentina-, López dice que cumplió su misión como funcionario en los gobiernos kirchneristas sin "el propósito de cometer delitos".

No siente que la coima con “respaldo institucional” entre en esa categoría.