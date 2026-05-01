La Retrofiesta regresa hoy con Charly Sosa y Fabio Zambrana en Tucumán

La Retrofiesta, un evento musical de gran magnitud, regresa esta noche al Hotel Sheraton Tucumán con la participación de reconocidos artistas como Charly Sosa, Fabio Zambrana y Gaby Brown, y aún hay entradas disponibles para el público.

Hoy 06:37

La Retrofiesta se prepara para una noche memorable en el Hotel Sheraton Tucumán, marcando su regreso después de más de tres años. Este evento, producido por Hernán Iramain, promete ser uno de los más destacados del año.

Los artistas que liderarán el espectáculo, Charly Sosa, Fabio Zambrana y Gaby Brown, ya han llegado a la provincia y se encuentran en el mismo hotel donde se realizará el evento, generando gran expectativa entre los fanáticos.

Esta mañana, a las 9:15, los artistas ofrecieron una conferencia de prensa donde compartieron sus experiencias y recordaron los éxitos que los consagraron, anticipando así el vibrante show que brindarán esta noche.

La alta expectativa se justifica, ya que en el escenario se presentarán tres íconos de la música: Charly Sosa, conocido por su éxito 'Mayonesa'; Fabio Zambrana, creador de 'La Bomba' con Azul Azul; y Gaby Brown, quien interpretará el clásico 'El Meneaito'.

Además de estos artistas, los DJs Raúl Fariña y Jorge Cuezo animarán la noche con los mejores hits de las décadas de los 80, 90, 2000 y 2010, asegurando que la pista de baile no se detenga en ningún momento.

Quienes aún no hayan adquirido su entrada, pueden conseguir anticipadas de Tanda 1 a $60.000, que incluyen 3 consumiciones. Las entradas están disponibles online a través de Plateauno Tickets o de manera presencial en las sucursales de Tarjeta Sucrédito.

Para aquellos que no compraron anticipadamente, las entradas estarán a la venta en la boletería del evento a partir de las 22:00. Además, se contará con un fuerte despliegue policial para garantizar la seguridad de los asistentes.