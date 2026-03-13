Crecida del río Dulce: Norma Fuentes aseguró que no hay evacuados y que el municipio trabaja “sin horarios”

La intendenta de la Capital fue entrevistada este viernes en Radio Panorama.

Hoy 20:05

La intendenta de la capital santiagueña, Norma Fuentes, fue entrevistada en el programa El Dueño de la Tarde de Radio Panorama y aseguró que la situación por la crecida del río se mantiene controlada y confirmó que no hay evacuados dentro del ejido municipal.

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Desde la zona de la Costanera, donde supervisó los operativos, la jefa comunal explicó que distintas áreas de la Municipalidad trabajan de manera permanente y coordinada con el Gobierno provincial para mitigar el impacto del fenómeno hídrico.

Fuentes indicó que el municipio activó un operativo con múltiples áreas, entre ellas Defensa Civil, Obras Públicas, Servicios Urbanos, Tránsito, Electricidad y guardavidas, además del apoyo de la Policía provincial.

“Estamos trabajando sin horarios, con turnos rotativos, porque se trata de una situación extraordinaria. Lo importante es garantizar la seguridad de los vecinos y proteger las propiedades”, sostuvo.

La intendenta explicó que el principal desafío se presenta en el sistema de drenaje de la ciudad, que cuenta con 57 kilómetros de canales de desagüe que desembocan en el río. Cuando el nivel del caudal aumenta, esos canales no pueden descargar con normalidad, por lo que se utilizan bombas y otras intervenciones para garantizar el escurrimiento del agua y evitar anegamientos en sectores urbanos.

Según detalló la jefa comunal, los equipos técnicos continúan monitoreando la evolución del fenómeno, tomando como referencia la crecida registrada en 2017. Mientras tanto, se dispusieron restricciones y cierres preventivos en la Costanera, donde se detecta una gran presencia de vecinos. “Hoy no hay ningún vecino con inconvenientes ni evacuados, lo que nos permite seguir trabajando con planificación y precaución”, concluyó Fuentes.