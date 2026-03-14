Liga del Norte Grande: Santiago Rugby recibe a Old Lions y Lawn Tennis a Tigres de Salta

Los elencos santiagueños salen a escena esta tarde en el marco de la segunda fecha.

Hoy 10:47

Con varios duelos atractivos, esta tarde se pondrá en marcha la segunda fecha de la Liga del Norte Grande de Rugby, donde los equipos de Santiago del Estero serán protagonistas en una jornada que promete partidos intensos.

Duelo santiagueño en el destacado de la fecha

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El encuentro más atractivo del programa será el que animarán Santiago Rugby Club y Old Lions Rugby Club, desde las 16.30.

Santiago Rugby intentará recuperarse tras la derrota sufrida en Salta ante Tiro Federal Rugby Club por 43 a 33, en un partido donde mostró pasajes de buen juego pero no pudo sostener el resultado.

Por su parte, Old Lions llega motivado luego de un gran debut como local, en el que superó con claridad a Gimnasia y Tiro por 38 a 7. Por eso, se espera un choque muy parejo entre dos equipos que buscarán afirmarse en el torneo.

Lawn Tennis ante un duro desafío

El otro representante santiagueño, Santiago Lawn Tennis Club, también tendrá una exigente presentación cuando reciba en el Parque Aguirre al último campeón, Tigres Rugby Club, también desde las 16.30.

El conjunto santiagueño intentará hacerse fuerte como local ante uno de los candidatos al título.

El resto de la fecha

La jornada se completará con otros dos encuentros en Salta:

Gimnasia y Tiro vs Jockey Club de Salta

Universitario Rugby Club de Salta vs Tiro Federal

De esta manera, los equipos santiagueños afrontan una nueva fecha con el objetivo de consolidarse en una competencia que reúne a los mejores exponentes del rugby del Norte argentino.