El municipio continúa reforzando “bordos de contención” en la zona de Alsina y Nueva Costanera

El trabajo de los empleados municipales es constante para concretar medidas que eviten desbordes mayores a los registrados hasta el momento.

Hoy 10:19

El fuerte aumento en el caudal del río Dulce encendió todas las alarmas en Santiago del Estero.

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Por tal motivo, el trabajo de autoridades provinciales y municipales es permanente y las acciones para frenar el avance de las aguas no se detienen.

Este sábado por la mañana, empleados municipales trabajaron fuerte en el refuerzo de bordos de contención. Para ello, se movilizó una importante cantidad de camiones que cargados con tierra llegó a la intersección de Alsina y Nueva Costanera, detrás de las instalaciones del Grupo Especial de Rescate de la Policía provincial.

La tarea se mantendrá mientras dure la situación generada por la fuerte creciente del río Dulce, que ya provocó desbordes en distintos puntos de la costanera santiagueña.

La intendente Norma Fuentes supervisó este sábado los trabajos y recorrió toda la zona afectada junto a otras autoridades locales.