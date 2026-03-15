La sorpresiva oferta del exterior que analiza Fernando Gago

El exentrenador de Boca y Racing, sin trabajo desde su salida de Necaxa en noviembre, recibió un ofrecimiento que podría resolverse en breve.

Hoy 00:23

El entrenador argentino Fernando Gago podría volver a la actividad en las próximas semanas, ya que su nombre aparece como principal candidato para dirigir a Universidad de Chile tras su reciente salida del Necaxa de México.

El ex mediocampista, que también dirigió a Boca, Racing, Aldosivi y Chivas de Guadalajara, se encuentra sin club desde finales de noviembre, cuando finalizó su ciclo en el conjunto mexicano luego de apenas cinco meses de trabajo. Según distintas fuentes, actualmente analiza en detalle la propuesta antes de tomar una decisión definitiva.

Un posible nuevo ciclo en Chile

En caso de aceptar la oferta, Gago reemplazaría a Francisco Meneghini, quien fue despedido recientemente tras un breve ciclo en el que apenas dirigió siete partidos, con un balance de un triunfo, cuatro empates y dos derrotas.

El equipo chileno no atraviesa un buen presente, ya que se encuentra duodécimo en el campeonato local y además sufrió un duro golpe en este inicio de 2026 al no poder clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras caer ante Palestino.

Otros candidatos que sonaron

Además del nombre de Gago, también aparecieron como alternativas Jorge Fossati, quien fue descartado tras los primeros contactos, y el argentino Esteban Solari. Sin embargo, la llegada de este último aparece complicada debido a que actualmente trabaja en el Pachuca de México.

Por el momento, el futuro del ex volante sigue abierto, aunque en Chile crece la expectativa ante la posibilidad de que Gago asuma el desafío de devolver a Universidad de Chile a los primeros planos.