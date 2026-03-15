Liga del Norte Grande: empate entre Santiago Rugby y Old Lions y triunfazo de Lawn Tennis

Los equipos santiagueños fueron protagonistas en la segunda fecha del torneo regional.

Hoy 04:57

Los representantes santiagueños tuvieron una destacada presentación en la segunda fecha de la Liga del Norte Grande de Rugby, con el empate entre Santiago Rugby y Old Lions RC, y el importante triunfo de Santiago Lawn Tennis Club.

Igualdad en el duelo santiagueño

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En el primer enfrentamiento entre equipos de la provincia dentro del certamen, Santiago Rugby y Old Lions empataron 12 a 12 en un intenso partido disputado en la cancha del barrio Norte.

El conjunto local consiguió un resultado importante frente a los Viejos Leones en un encuentro muy parejo y luchado.

Cuando parecía que Old Lions se quedaba con la victoria, Santiago Rugby reaccionó en el cierre y logró la igualdad gracias a un penal de Chávez, que selló el resultado definitivo y desató el festejo del equipo anfitrión.

Gran victoria de Lawn Tennis

Por su parte, Santiago Lawn Tennis Club consiguió una victoria muy valiosa al derrotar a Tigres de Salta por 16 a 14, en otro encuentro muy disputado correspondiente a la segunda jornada.

El conjunto santiagueño supo aprovechar sus oportunidades en los momentos clave del partido para construir una triunfazo ante uno de los protagonistas del torneo, celebrando ante su público un resultado que fortalece sus aspiraciones.

Foto: gentileza Luis Rigourd / Noasports

Lo que viene

La próxima fecha, programada para el 21 de marzo, tendrá los siguientes compromisos: