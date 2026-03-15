Causa $LIBRA: la investigación avanza y pone el foco en las comunicaciones de Mauricio Novelli

Peritajes realizados por especialistas del Ministerio Público revelaron una serie de llamadas y mensajes entre el lobista y funcionarios del entorno de Javier Milei en las horas clave del lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda.

Hoy 08:09

La Justicia federal registró nuevos avances en la causa que investiga el colapso de la criptomoneda $LIBRA, difundida en su momento por el presidente Javier Milei. En las últimas horas trascendió que los investigadores comenzaron a analizar una serie de comunicaciones que involucran al lobista argentino Mauricio Novelli, en lo que podría aportar nuevos elementos sobre lo ocurrido en torno al lanzamiento del token.

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El caso se remonta a la noche del 14 de febrero de 2025, cuando Milei publicó en su cuenta de la red social X (Twitter) un mensaje en el que difundía el lanzamiento de $LIBRA. El posteo fue fijado en su perfil y provocó una rápida reacción en el mercado de criptomonedas.

Horas después, el mandatario eliminó el mensaje y aclaró que no estaba interiorizado en los detalles del proyecto. Para entonces, el precio del token había pasado de 0,01 dólares a cerca de 5 dólares en pocas horas. Según estimaciones del mercado, un grupo reducido de operadores logró retirar alrededor de 100 millones de dólares, mientras que otros inversores registraron fuertes pérdidas.

En los últimos días se conoció que un peritaje realizado por especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal habría detectado una extensa red de llamadas y mensajes entre el entorno del Gobierno y Novelli durante las horas críticas del lanzamiento y posterior caída del criptoactivo.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, durante la noche del 14 de febrero Novelli —quien se encontraba en Texas junto al creador de $LIBRA, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis— habría mantenido siete llamadas telefónicas con el presidente Milei, que en total sumaron 13 minutos y 10 segundos de conversación.

La documentación analizada por la fiscalía también incluye mensajes y contactos realizados a través de plataformas digitales como WhatsApp, además de otros intercambios entre Novelli y funcionarios del entorno presidencial. Entre ellos se mencionan comunicaciones con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La secuencia de contactos se produjo en un contexto de fuerte conmoción dentro del ecosistema cripto. Tras la difusión del token en redes sociales, varios usuarios comenzaron a advertir movimientos inusuales en el mercado y el posterior retiro de grandes sumas del pool de liquidez del proyecto.

Según reconstrucciones realizadas por medios especializados, operadores vinculados al equipo de Davis habrían retirado decenas de millones de dólares en cuestión de horas, en una maniobra conocida como “rug pull”. El monto total extraído habría superado los 100 millones de dólares, lo que generó pérdidas para inversores de distintos países.

La investigación también analiza si los involucrados intentaron minimizar el impacto del caso o influir en el avance de las investigaciones. Parte de los datos analizados proviene de dispositivos electrónicos secuestrados durante el proceso judicial.

En paralelo, la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó al juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, que acelere la investigación y revise las medidas patrimoniales adoptadas contra los imputados.

El tribunal consideró que el embargo inicialmente fijado —calculado en base a una estimación preliminar del daño económico— podría resultar insuficiente ante la aparición de nuevos denunciantes que aseguran haber sufrido pérdidas millonarias.

De hecho, durante la tramitación de una apelación se sumaron dos nuevos damnificados que afirmaron haber perdido cerca de dos millones de dólares en conjunto, lo que llevó a los jueces a exigir un nuevo cálculo para garantizar eventuales indemnizaciones.

Mientras tanto, la causa continúa bajo análisis judicial con el objetivo de determinar las responsabilidades penales en torno al lanzamiento y colapso de $LIBRA, un episodio que generó un fuerte impacto en el mercado de criptomonedas y abrió un debate sobre el rol de las figuras públicas en la promoción de este tipo de activos digitales.