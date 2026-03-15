Panorama alentador: el embalse de Río Hondo bajó 8 centímetros en las últimas 24 horas y continúa el descenso del caudal

El coordinador de Protección Civil municipal, Alfredo García, informó que el nivel del embalse continúa en descenso y que los nuevos registros reflejan una disminución tanto en la cota como en el caudal erogado hacia el río Dulce.

Hoy 09:20

En el marco del monitoreo permanente por la creciente del río Dulce, autoridades de Termas de Río Hondo confirmaron que el nivel del Embalse Río Hondo registró un descenso durante las últimas horas, lo que representa un dato alentador en medio de la situación hidrológica que afecta a la provincia.

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Según los registros correspondientes a las 8 de la mañana de este domingo 15 de marzo, la cota del embalse se ubica en 274,26 metros sobre el nivel del mar, mientras que el caudal erogado alcanza los 1.770 metros cúbicos por segundo.

En tanto, el aporte de agua proveniente de los ríos que desembocan en el embalse se sitúa en 1.633 metros cúbicos por segundo, un valor inferior al volumen de erogación, lo que favorece la tendencia descendente del nivel del lago.

El coordinador de Protección Civil municipal, Alfredo García, explicó a Diario Panorama que en las últimas 24 horas el embalse bajó aproximadamente 8 centímetros, un dato que refleja una leve pero sostenida mejora en el comportamiento de la creciente.

El funcionario señaló que este escenario se produce gracias a la disminución progresiva en el aporte de agua proveniente de la cuenca alta, principalmente desde la provincia de Tucumán.

No obstante, las autoridades remarcaron que el monitoreo continúa de manera permanente debido a que la evolución de la situación depende en gran medida de las condiciones climáticas en la región.

En cuanto a las zonas afectadas por los desbordes, desde el municipio indicaron que sectores como Costanera, barrios Mercantil, Agua Santa, 25 de Mayo, Feria del Río y el Camping continúan con presencia de agua, aunque aclararon que el nivel no avanzó y se mantiene estable, situación que podría extenderse durante algunos días más.

Asimismo, se informó que no hay evacuados en el Centro de Evacuación dispuesto por la Municipalidad, ya que las familias afectadas optaron por autoevacuarse en casas de familiares.