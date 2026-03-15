Old Lions suspendió sus actividades por prevención ante el riesgo de desborde del río Dulce

La medida fue dispuesta por la Comisión Directiva tras recomendaciones de las autoridades policiales y de seguridad.

Hoy 10:46

El Old Lions Rugby Club informó la suspensión preventiva de todas sus actividades deportivas y sociales durante la jornada de este sábado, debido al riesgo de desborde del río Dulce.

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La decisión fue comunicada oficialmente por la Comisión Directiva de la institución mediante un comunicado fechado el 14 de marzo de 2026.

Según se informó, la suspensión alcanza a todas las actividades programadas en las instalaciones del club durante los turnos de siesta, tarde y noche.

Desde la institución explicaron que la medida responde a un pedido de las autoridades policiales y a recomendaciones de seguridad ante la situación climática y el posible crecimiento del caudal del río.

En el comunicado, el club también solicitó a socios, deportistas y familias que eviten concurrir a las instalaciones hasta que las condiciones permitan retomar las actividades con normalidad.

Asimismo, la dirigencia agradeció la comprensión y colaboración de toda la comunidad del club ante esta situación preventiva.

De esta manera, Old Lions prioriza la seguridad de sus deportistas y socios mientras se monitorea la evolución de la situación.