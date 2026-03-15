Continúa el operativo de asistencia a familias afectadas por la crecida del Río Dulce en La Banda

Organismos provinciales como Defensa Civil y Desarrollo Social trabajan en el desagote de las calles. Continúan asistiendo a las 22 familias evacuadas. Siguen recibiendo donaciones para los damnificados.

Hoy 12:44

El operativo de asistencia a los vecinos del barrio Salta Prolongación, en La Banda, continúa desarrollándose de manera intensa tras la crecida del Río Dulce, que en los últimos días provocó anegamientos en distintos sectores cercanos a la ribera.

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Personal de Defensa Civil de La Banda y del área de Desarrollo Social trabaja en la zona realizando tareas de desagote mediante bombas y camiones cisterna, con el objetivo de reducir la acumulación de agua en las viviendas y calles de diferentes sectores afectados.

De acuerdo a lo informado, hasta el momento no fue necesario evacuar a más familias y la cantidad de personas asistidas se mantiene igual que en la jornada de ayer.

El Club San Carlos continúa funcionando como centro de evacuados, donde se brinda contención y asistencia a las familias damnificadas. En paralelo, asociaciones y agrupaciones solidarias colaboran con la preparación de desayunos y comidas para los vecinos afectados.

Asimismo, desde la organización del operativo recordaron que en la escuela del barrio Misky Mayu se siguen recibiendo donaciones destinadas a las familias perjudicadas por la crecida, entre ellas alimentos, ropa, colchones y elementos de primera necesidad.