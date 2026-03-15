Sin el Cuti Romero, el Tottenham empató ante el Liverpool de Mac Allister

El defensor de los Spurs se perdió el partido contra los Reds, que finalizó 1-1, por el golpe que sufrió en la Champions League.

Hoy 16:34

Sin el Cuti Romero, ausente tras un golpe en la cabeza que sufrió en la derrota 5-2 ante el Atlético de Madrid por la ida de los octavos de la Champions, el Tottenham empató 1-1 frente al Liverpool de Alexis Mac Allister (titular) este domingo, por la fecha 30 de la Premier League.

El defensor de la Selección Argentina chocó su cabeza con Joao Palhinha en el duelo de ida de los octavos de final de la Orejona y sufrió un fuerte mareo. Por lo tanto, las autoridades activaron el "protocolo de contusiones cerebrales", medida que le impide regresar a las canchas tan poco tiempo después. Aún así, los Spurs se llevaron este punto que resultó valioso para no seguir hundiéndose en la tabla de la liga.

Fue el Liverpool el que golpeó primero con un golazo de tiro libre de Dominik Szoboszlai a los 18'. Y cuando parecía que el Tottenham se iba a quedar en cero, apareció Richarlison sobre el final para convertir el gol del empate y rescatar un punto que les permite mantenerse en el 16° puesto de la tabla, a apenas una unidad de los puestos de descenso (el primer cupo lo tiene el West Ham, 18° con 29 puntos).

El próximo partido del Tottenham será la vuelta ante el Atlético de Madrid por los octavos de final de la Champions League en Londres, el miércoles 18 de marzo a las 17:00 (hora argentina).