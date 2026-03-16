Denuncian que un policía federal golpeó a su pareja en La Banda

Aunque la víctima no quiso denunciarlo, la Fiscalía intervino y ordenó el secuestro del arma reglamentaria.

Hoy 09:01

Un episodio de violencia de género causó preocupación en el barrio San Antonio de la ciudad de La Banda, donde una mujer aseguró haber sido atacada por su pareja, un integrante de la Policía Federal Argentina.

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De acuerdo con fuentes policiales, la situación salió a la luz el viernes por la tarde, cuando la víctima —de 32 años— solicitó asistencia a efectivos de la Comisaría 12. En su relato, explicó que había mantenido una fuerte discusión con su esposo y que, en medio del conflicto, el hombre la habría agredido físicamente.

Al llegar al domicilio, los uniformados constataron que el acusado ya no se encontraba en el lugar. En ese contexto, la mujer manifestó que la pelea verbal se descontroló y terminó con golpes que le provocaron lesiones.

A pesar de la gravedad del episodio, la damnificada decidió no radicar una denuncia formal ni recibir atención médica en ese momento, indicaron las fuentes.

El caso fue informado a la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, a cargo del fiscal Álvaro Yagüe, quien ordenó adoptar medidas preventivas teniendo en cuenta que el acusado es personal policial y posee arma reglamentaria.

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de una pistola junto con dos cargadores con municiones. Además, el funcionario dispuso que el efectivo sea notificado de una medida de exclusión del hogar.

La investigación continúa y el cabo primero deberá presentarse ante la Fiscalía este lunes para brindar explicaciones sobre lo ocurrido.