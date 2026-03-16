El río Dulce comienza a estabilizarse: continúan bajando los registros del dique

Los últimos datos del Embalse Río Hondo muestran una leve pero sostenida disminución en la erogación hacia el Río Dulce. Aunque la tendencia es alentadora, el cauce se mantiene en alerta roja.

Hoy 10:26

Tras los elevados caudales registrados durante los últimos días, el Embalse Río Hondo comenzó a mostrar signos de estabilización, con una leve pero sostenida baja en los registros que genera alivio para la provincia.

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De acuerdo con los últimos datos difundidos este lunes 16 de marzo por las autoridades encargadas del monitoreo hidrológico, la tendencia descendente se mantiene tanto en la cota del lago como en la erogación hacia el Río Dulce.

Según los registros de la mañana, a las 7 horas la cota del embalse se ubicaba en 274,10 metros sobre el nivel del mar, con una erogación de 1.660 metros cúbicos por segundo, mientras que el aporte de los ríos al lago alcanzaba 1.350 m³/s.

Una hora más tarde, a las 8, los valores se mantenían estables en la cota y la erogación, mientras que el aporte ascendía a 1.485 m³/s.

En tanto, el parte actualizado de las 9 horas indicó que la cota descendió a 274,09 metros sobre el nivel del mar, con una erogación de 1.654 m³/s y un aporte de 1.485 m³/s.

Los especialistas señalaron que estos valores reflejan una leve pero sostenida baja en la erogación hacia el río, lo que permitirá que con el paso de las horas y los días la situación pueda ir normalizándose gradualmente en las zonas afectadas por la creciente.

Un evento histórico

De acuerdo con información difundida por el área de Protección Civil, el pico de caudal registrado durante esta creciente alcanzó los 1.825 metros cúbicos por segundo, uno de los valores más altos desde la construcción del dique en 1964.

Los registros comparativos muestran que, en distintos eventos ocurridos en las últimas décadas, los caudales habían sido considerablemente menores, lo que refleja la magnitud de la creciente registrada durante marzo.

A pesar de la tendencia descendente que comienzan a mostrar los datos, las autoridades recordaron que el Río Dulce continúa en alerta roja, por lo que reiteraron el pedido a la población de evitar acercarse a las zonas ribereñas y respetar las medidas de prevención.