EDESE informó cortes programados para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 10:52

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Martes 17 de marzo: de 06:00 a 09:00 hs afectando a la parte norte de la ciudad de Quimilí; de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini), Taboada, Villa Los Lirios, El Empachao y sus zonas rurales aledañas (dptos. San Martín y Sarmiento); de 08.30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio 8 de Abril de la ciudad Capital (comprendido entre General Paz, Francisca Jaques, Mateo Pereyra e Independencia) y a parte de la ciudad de Bandera (zona noreste y zonas rurales aledañas); de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Maquito (dpto. Capital); de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Yanda (dpto. Capital); de 10:30 a 13:30 hs afectando a la localidad de Tapso (dpto. Choya) y de 15:00 a 18:00 hs afectando a la localidad de Puestito de San Antonio (dpto. Capital).

Miércoles 18 de marzo: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini); de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de Tomas Young (dptos. Gral. Taboada); de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Ardiles (dpto. Banda) y de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte del barrio Borges de la ciudad Capital (comprendido entre Dr. Lescano, Ángela Capovilla de Reto, Roberto Castro y Dr. Abdala) y a la localidad de Cuatro Bocas (dpto. Belgrano).