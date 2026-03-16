Franco Colapinto podría correr en Argentina: avanzan gestiones para una exhibición de Fórmula 1

El piloto argentino podría presentarse en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez junto a Alpine tras su destacado desempeño en el GP de China.

Hoy 17:34

El piloto argentino Franco Colapinto podría presentarse en Argentina en las próximas semanas, luego de que comenzaran gestiones para organizar una exhibición de Fórmula 1 en la Ciudad de Buenos Aires junto a su equipo Alpine F1 Team.

La iniciativa tomó impulso tras la destacada actuación del joven de Pilar en el Gran Premio de China, donde logró sumar su primer punto en la máxima categoría.

Avanzan las negociaciones

El secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Turnes, confirmó que existen conversaciones para concretar la visita del equipo francés.

“Posiblemente el mes próximo venga Alpine a la Argentina. Lo estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco. Son todos procesos de intentar llegar a esa Fórmula 1”, explicó el funcionario.

Una ventana en el calendario

La posible llegada de Colapinto también se da en un contexto particular del calendario internacional, ya que algunas competencias previstas en Medio Oriente fueron suspendidas debido a conflictos bélicos, lo que abrió un espacio en la agenda durante abril que facilitaría la organización del evento.

Según trascendió, la actividad sería una carrera o demostración a fines de abril en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde el argentino podría girar con el monoplaza A526 del equipo Alpine.

El circuito porteño se encuentra actualmente en obras de remodelación con vistas al regreso del MotoGP al país, previsto para 2027.

Un regreso simbólico de la Fórmula 1 al país

El evento también tendría como objetivo volver a posicionar a Buenos Aires dentro del radar de la Fórmula 1, que no disputa un Gran Premio en Argentina desde el 12 de abril de 1998.

En aquella última competencia, el triunfo fue para el alemán Michael Schumacher, quien se impuso con Scuderia Ferrari.

De confirmarse la exhibición, los fanáticos argentinos tendrán la oportunidad de volver a ver de cerca un monoplaza de la máxima categoría y al piloto que hoy representa al país en el automovilismo mundial, en lo que podría transformarse en un evento histórico para el deporte motor nacional.