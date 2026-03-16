Silva Neder: “Santiago consolida un estado que impulsa y garantiza el empleo genuino”

El vicegobernador resaltó el crecimiento de Santiago del Estero.

Hoy 19:49

En un contexto nacional marcado por la retracción del mercado laboral, Santiago del Estero se consolidó en 2025 como una de las cuatro provincias argentinas con balance positivo en el empleo privado.

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Tras conocerse los datos de la consultora Raíz Federal, que ubican a la provincia con un crecimiento interanual del 1,6%, el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder valoró estos indicadores como el resultado de una visión política sostenida en el tiempo.

UN MODELO QUE TRASCIENDE GESTIONES

Para Silva Neder, estas cifras no son casuales, sino que responden a una planificación estratégica que tuvo su génesis en la gestión del exgobernador Gerardo Zamora y que hoy encuentra plena continuidad y ratificación bajo la conducción del gobernador Elías Miguel Suárez.

"Este crecimiento del 1,6%, que nos pone por encima de la media nacional en un año tan complejo, es el fruto de un Estado presente que cree en la sinergia con el sector privado", afirmó el Vicegobernador.

Silva Neder subrayó que las políticas impulsadas originalmente por Zamora sentaron las bases de una infraestructura productiva y una seguridad jurídica que permitieron al empresariado local y foráneo apostar por la provincia. "Hoy, el gobernador Elías Miguel Suárez ha ratificado ese rumbo, profundizando las herramientas de fomento a la inversión y el diálogo constante con las cámaras sectoriales", agregó.

CONTRA LA TENDENCIA NACIONAL

Mientras que el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reportó una pérdida de más de 106.000 puestos asalariados a nivel país —una caída del 1% interanual—, Santiago del Estero logró índices contrarios a esta tendencia junto a jurisdicciones como Neuquén (+2.1%) San Juan (+2.0%) y Río Negro (+1.1%), que son consideradas provincias con alto potencial minero y/o energético, y están siendo fuertemente beneficiadas por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

"Nuestra provincia demuestra que, con equilibrio fiscal y una fuerte inversión en obra pública y servicios, se genera el ecosistema necesario para que el privado cree empleo genuino", explicó Silva Neder.

El Vicegobernador destacó que el informe de Raíz Federal refleja una "dinámica laboral favorable" que diferencia a Santiago del Estero del estancamiento generalizado.

"Ratificamos nuestro compromiso con la iniciativa privada. Frente a un panorama nacional de incertidumbre, Santiago del Estero ofrece estabilidad y previsibilidad, los dos activos más buscados por quienes deciden invertir y dar trabajo", concluyó Silva Neder.