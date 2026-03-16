Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 MAR 2026 | 27º
X
Locales

La Municipalidad lleva reconvertido con tecnología LED el 75 por ciento del alumbrado público

El municipio optimiza el sistema lumínico de la Capital.

Hoy 23:01
electricidad

La Municipalidad de la Capital con su Programa de mantenimiento y mejora del alumbrado público ya alcanzó el 75 por ciento de colocación de luminarias Led en diferentes espacios de uso común y de los corredores viales, optimizando así su sistema de reconversión del sistema lumínico de la ciudad.

Esta tarea alcanzó los 59.250 puntos luz en todo el ejido municipal hasta el momento, indicó el director de Electricidad, Ing. Marcelo Aguilar.

"Este trabajo se ve afectado en un porcentaje importante (más de 10.000 puntos luz) por los actos de vandalismo registrados, lo que llevó al municipio a plantear un nuevo plan en el último año, para dar respuesta a la ciudad y ordenar el mantenimiento del alumbrado público", indicó.El funcionario remarcó que "el objetivo de este programa es alcanzar el 100 por ciento de reconversión al término de la gestión y para el cual se trabaja de manera diaria, con un cronograma establecido".

"De la misma manera se debe resaltar que, al inicio de la administración actual, la Capital contaba con 79.000 puntos luz y con el crecimiento demográfico y las nuevas viviendas, hoy posee 120.000", expresó.

TEMAS Municipalidad de la Capital

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Otra vez el B° Sarmiento: gran despliegue de la policía Federal en operativo antidrogas
  2. 2. Se viene un “mini descanso” de cuatro días: cuándo serán los feriados y por qué
  3. 3. Clodomira: acuchilló siete veces a su ex cuando fue a buscar a su hijo de un año
  4. 4. Violento choque entre un colectivo y una motocicleta dejó un herido en La Banda
  5. 5. Menstruación y vida cotidiana: cómo influye el ciclo en el ánimo y las actividades diarias
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT