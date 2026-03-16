La Municipalidad lleva reconvertido con tecnología LED el 75 por ciento del alumbrado público

El municipio optimiza el sistema lumínico de la Capital.

Hoy 23:01

La Municipalidad de la Capital con su Programa de mantenimiento y mejora del alumbrado público ya alcanzó el 75 por ciento de colocación de luminarias Led en diferentes espacios de uso común y de los corredores viales, optimizando así su sistema de reconversión del sistema lumínico de la ciudad.

Esta tarea alcanzó los 59.250 puntos luz en todo el ejido municipal hasta el momento, indicó el director de Electricidad, Ing. Marcelo Aguilar.

"Este trabajo se ve afectado en un porcentaje importante (más de 10.000 puntos luz) por los actos de vandalismo registrados, lo que llevó al municipio a plantear un nuevo plan en el último año, para dar respuesta a la ciudad y ordenar el mantenimiento del alumbrado público", indicó.El funcionario remarcó que "el objetivo de este programa es alcanzar el 100 por ciento de reconversión al término de la gestión y para el cual se trabaja de manera diaria, con un cronograma establecido".

"De la misma manera se debe resaltar que, al inicio de la administración actual, la Capital contaba con 79.000 puntos luz y con el crecimiento demográfico y las nuevas viviendas, hoy posee 120.000", expresó.