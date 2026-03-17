Estudiantes lo dio vuelta y festejó ante Gimnasia en Mendoza

El Pincha reaccionó a tiempo y se impuso por 2-1 ante el Lobo por la fecha 11 del Torneo Apertura.

Hoy 22:55

Estudiantes de La Plata remontó en el segundo tiempo y derrotó por 2 a 1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el estadio Estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026.

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El equipo dirigido por Alexander Medina reaccionó a tiempo y se llevó tres puntos importantes gracias a un doblete de Tiago Palacios.

La primera situación clara fue para el Pincha a los nueve minutos, cuando Alexis Castro recuperó en campo rival y asistió a Palacios, cuyo remate pasó cerca del segundo palo.

Más tarde, un disparo lejano de Fermín Antonini también generó peligro, pero se fue apenas desviado.

El local logró abrir el marcador a los 44 minutos del primer tiempo, cuando Franco Saavedra envió un centro bajo que fue aprovechado por Agustín Módica para marcar el 1-0.

La reacción del Pincha

Estudiantes encontró la igualdad a los 14 minutos del segundo tiempo con un gran remate de media distancia de Tiago Palacios, que se metió en el ángulo derecho del arquero César Rigamonti.

A los 20 minutos llegó la remontada, cuando Guido Carrillo bajó un centro y asistió nuevamente a Palacios, que definió de primera para sellar el 2-1.

Con este triunfo, Estudiantes alcanzó los 18 puntos y se mantiene como el segundo mejor equipo de la Zona A, mientras que el conjunto mendocino dirigido por Ariel Broggi quedó en el puesto 13 con nueve unidades.

En la próxima fecha, el Pincha recibirá a Central Córdoba el lunes 23 de marzo desde las 19:00, mientras que Gimnasia de Mendoza visitará a Newell's Old Boys el sábado 21 a las 17:45 en un partido clave por la permanencia.

Además, en el complemento también tuvo una chance Edwin Cetré con un tiro libre potente que terminó pegando en el travesaño.