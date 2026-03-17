Imágenes satelitales revelaron el fuerte aumento del caudal de ríos y embalses en Santiago

Las comparativas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 muestran el impacto de las lluvias en el norte argentino.

Hoy 09:29

Un análisis de imágenes satelitales permitió evidenciar un notorio incremento del caudal de ríos y del nivel de embalses en Santiago del Estero, como consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos meses en el norte argentino.

El estudio, basado en comparaciones entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, utilizó composiciones de bandas específicas que permiten diferenciar con claridad el agua, la vegetación y el suelo, facilitando así la detección de cambios en el territorio.

Los principales cambios detectados

A partir de estas imágenes, se observaron modificaciones significativas en distintos puntos de la provincia:

Aumento del nivel del embalse y del caudal erogado en el Dique de Río Hondo.

Incremento del caudal del Río Dulce en el conurbano Santiago del Estero – La Banda.

Suba del nivel del embalse del Dique Figueroa.

Mayor caudal del Río Salado en cercanías de la localidad de Villa Matoque.

Estas variaciones reflejan el impacto directo de las precipitaciones sobre el sistema hídrico provincial, en un contexto donde se registraron crecidas y desbordes en distintos sectores.

Una herramienta clave para el monitoreo

El trabajo fue realizado de manera conjunta entre el equipo de IDESantiago de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y las cátedras de Cartografía y Geoinformática del Profesorado en Geografía del Instituto en Educación Superior María Auxiliadora (IESMA).

Este tipo de análisis permite comparar una misma zona en distintos momentos del tiempo y comprender con mayor precisión la dinámica hídrica del territorio. Además, aporta información relevante para el monitoreo ambiental, la prevención de riesgos y la planificación territorial.

Las imágenes dejan en evidencia el fuerte cambio registrado en apenas tres meses, con ríos más caudalosos y embalses con mayor volumen de agua, una situación directamente vinculada a las lluvias que afectaron a gran parte del norte del país y particularmente a Santiago del Estero.