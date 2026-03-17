El nuevo thriller de Samara Weaving genera repercusión y debuta con buena críticas

“Over Your Dead Body”, una comedia de acción para adultos, recibió reselas mayormente positivas tras su estreno en SXSW 2026

Hoy 12:00

La actriz Samara Weaving vuelve a posicionarse en el centro de la escena con su nueva película “Over Your Dead Body”, un thriller de acción con clasificación R que ya comenzó a generar repercusión entre la crítica especializada.

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Dirigida por Jorma Taccone, conocido por su trabajo en MacGruber, la película es una remake en inglés del film noruego The Trip. El guion fue escrito por Nick Kocher y Brian McElhaney.

La historia sigue a Lisa, interpretada por Weaving, y Dan, encarnado por Jason Segel, una pareja que decide emprender unas vacaciones con un objetivo oculto: asesinarse mutuamente. A partir de esa premisa, la trama combina humor negro, violencia y tensión en un juego de supervivencia.

Samara Weaving

El film tuvo su estreno mundial el 14 de marzo en el South by Southwest Film & TV Festival, donde recibió una recepción mayormente favorable. Entre las primeras reacciones, la crítica Meagan Navarro destacó que se trata de una de las películas “más divertidas” y, al mismo tiempo, “más sangrientas” del año.

Desde The Hollywood Reporter señalaron que, si bien el film vira hacia una narrativa más convencional en su tramo final, mantiene un tono dinámico y cargado de energía. En tanto, Variety comparó su estilo con un “videojuego ultraviolento” con una puesta en escena influenciada por Alfred Hitchcock.

Por su parte, Deadline elogió tanto la dirección como la química entre los protagonistas, destacando el equilibrio entre el gore y el humor. No todas las opiniones fueron positivas: desde Screen Rant consideraron que la película resulta “demasiado desordenada”.

En el sitio Rotten Tomatoes, “Over Your Dead Body” registra actualmente un 69% de aprobación, un puntaje sólido que podría modificarse a medida que se acerque su estreno en cines, previsto para el 24 de abril de 2026.