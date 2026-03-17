“No todo era amor”: Zulma Lobato y su exnovio plomero terminaron tras filtrarse fotos hot

El romance había generado expectativa por la boda, pero las dificultades íntimas precipitaron la ruptura

Hoy 12:25

Zulma Lobato está en boca de todos por su separación de Claudio, el plomero con el que quería pasar por el registro civil. En medio de una colecta para cubrir los gatos del casamiento, anunció que tuvieron problemas en la intimidad y que por eso decidió dejarlo.

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“No funcionó. No es una persona muy querible, es bastante frío en cuanto a la relación. Tuvimos relaciones antes de ayer y no me gustó. No me calentó. ¿Si no gozo con la persona que me está haciendo el amor qué sentido tiene seguir juntos?“, se le escuchó decir a la mediática en un video. Poco después, filtraron sus fotos hot con Claudio, donde se los ve dándose besos apasionados.

Zulma también aprovechó el espacio que le dio su amiga La Pepona para destrozar a su ahora expareja, a quien acusó de tener genitales chicos. Sus declaraciones le valieron críticas lapidarias en las redes, donde varios usuarios aseguraron que necesita ayuda psiquiátrica urgente.

Meses atrás, Lobato vivió otro desamor que la dejó en la ruina: viajó a Entre Ríos para conocer a un hombre que le endulzó el oído por teléfono y le robaron.