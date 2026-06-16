Crítica de "15 pruebas de amor"

La cineasta francesa Alice Douard escribe y dirige este drama que refleja de forma fluida y natural las vicisitudes diarias de una pareja de dos mujeres que van a ser madres, en especial de la no embarazada.

Hoy 06:42

Por Jordi Batlle Caminal

Para Fotogramas

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Esta película comienza en la primavera de 2004, justo un año después de que Francia aprobara la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las protagonistas son dos mujeres ya legalmente casadas, una de ellas embarazada (en Dinamarca, donde otra ley permite que el hijo o hija, al cumplir los 18, pueda conocer si lo desea al donante, su padre), y está claro que están pagando la precariedad de unos trámites (administrativos, judiciales, médicos) que todavía no funcionan como es debido: brillante la escena del doctor que, acostumbrado a tratar con maridos y mujeres, pide los antecedentes genéticos de las dos madres, también los de la no embarazada, completamente innecesarios.

'15 pruebas de amor' es generosa ofreciéndonos información de esta índole (y de otras: cómo extraer un pedazo de algodón de la oreja sin dañar el tímpano). Lo demás es la exposición, fluida, natural, de las vicisitudes diarias de la pareja hasta el momento del parto y sobre todo de los sentimientos más bien confusos de la madre no embarazada.

Para interesados en historias de parejas y adopciones realistas, sin adornos.