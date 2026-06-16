Nueva píldora abemaciclib reduce recaídas en cáncer de mama

Un ensayo clínico internacional ha demostrado que la píldora abemaciclib, comercializada como Verzenio, reduce el riesgo de recaída y mejora la supervivencia en mujeres con cáncer de mama temprano y alto riesgo de progresión.

Hoy 07:01

Un ensayo clínico internacional ha generado resultados alentadores sobre la píldora contra el cáncer de mama llamada abemaciclib, desarrollada por Lilly Oncology y comercializada como Verzenio. Este medicamento, en combinación con la terapia hormonal, ha demostrado reducir el riesgo de recaída y mejorar la supervivencia en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama temprano y con alto riesgo de progresión.

El estudio, que inició en 2017, involucró a más de 5.600 pacientes. Tras un tratamiento de dos años, las mujeres que recibieron la combinación de abemaciclib y terapia hormonal mostraron mejores resultados en comparación con aquellas que solo recibieron terapia hormonal. Estos datos, que aún están en proceso de revisión por pares, han sido presentados recientemente por la compañía farmacéutica.

El abemaciclib pertenece a la categoría de inhibidores de CDK4/6, diseñados para bloquear enzimas que favorecen la división celular. Al interrumpir este proceso, se frena la multiplicación de células tumorales en pacientes con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, uno de los subtipos más comunes.

Este medicamento ya se utilizaba en fases avanzadas de la enfermedad, y en 2023, la FDA aprobó su uso en pacientes con cáncer de mama temprano y alto riesgo de recaída. Los nuevos resultados refuerzan su papel como una estrategia para prevenir la reaparición del tumor tras la terapia inicial.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres. Según la American Cancer Society, la supervivencia a cinco años alcanza el 99 % cuando se detecta en fases localizadas, pero desciende al 23 % cuando la enfermedad presenta metástasis. Esto resalta la importancia de nuevas terapias como esta píldora contra el cáncer de mama.

A pesar del entusiasmo por los resultados, los especialistas enfatizan la necesidad de esperar la publicación completa en revistas científicas. También será fundamental un seguimiento prolongado para confirmar la seguridad y efectividad del tratamiento en diversas poblaciones.

Este avance representa un paso clave porque, como reportó ScienceAlert, “el tratamiento con abemaciclib y terapia hormonal durante dos años mejoró de forma significativa la supervivencia general en los ensayos clínicos”.

La nueva píldora contra el cáncer de mama no representa una cura definitiva, pero sí un avance relevante en la prevención de recaídas. La innovación farmacológica y la personalización de los tratamientos ofrecen un futuro más esperanzador para las pacientes.