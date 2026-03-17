"Odio ese concepto": Coscu apuntó contra Cami Mayan y desató una fuerte polémica

El streamer cuestionó que la influencer construya su exposición pública en torno a su relación pasada con Alexis Mac Allister y sus declaraciones generaron un fuerte debate en redes sociales.

Hoy 20:30

Coscu destrozó a Cami Mayan. En un mano a mano con Martín Cirio, el reconocido streamer cuestionó la actitud de la influencer tras su mediática separación de Alexis Mac Allister.

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“¿Seguís odiando a Cami Mayan?“, leyó el conductor. Y sorprendido agregó: ”No sabía que la odiabas. ¿Están peleados?“.

“A ver, yo no odio a la persona. Yo no odio a la persona, odio el concepto”, aclaró. Y explicó: “O sea, termina tu relación, arranca tu carrera, brillá por lo que sos vos, que seguramente tenés mil luces. No brilles por ser la ex de”.

“Yo odio ese concepto y odio que busquen todo el sentido de su carrera, fama o entidad pública al pasado con Mac Allister. ¡Soltalo! ¡Ya está!“, opinó sin filtros.

Cirio remarcó que muchos toman cuestiones del pasado para generar contenido. “Tomá tu corazón roto y transformálo en arte”, resumió.

Sin embargo, el invitado no se mostró para nada de acuerdo: “Literalmente yo la escucho todo el tiempo quejándose y el chabón ya está en la c... de la lora, casado. Ya está”.

“Es como que yo me siga quejando de cosas que me pasaron hace cinco años, por más que me... Siento que a la mina le está yendo bien. No es que está reventada, que no puede hacer nada. Te está yendo bien, brilla por tu luz”, opinó.

A modo de cierre, la comparó con otra mediática: “Si querés también te pongo el ejemplo de Wanda Nara. O sea, para mí el ejemplo de Wanda es como ‘Chicas, vivan una vida de chupar la correcta, de andar con tal, o de... yo me conquisté a este, después a este’”. “¿Y la de brillar vos? ¿Y la de tener todo eso por mérito propio?”, cuestionó.

El clip se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios se dividieron en opiniones. “Creo que los que no sueltan que sea la ex de son los pibardos”, “Y él no para de hablar de la Chilena y cortaron hace como 10 años”, “Aguante Cami Mayan”, “Qué tipo nefasto”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

Esta no es la primera vez que el streamer queda en el centro de la polémica por sus dichos contra Mayan.