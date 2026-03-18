Samara Weaving lució su embarazo en la alfombra roja de “Ready or Not 2” en Los Ángeles

La actriz asistió al estreno con un vestido que dejó ver su baby bump y confirmó que espera su primer hijo junto a Jimmy Warden.

Hoy 08:11

La actriz Samara Weaving volvió a captar la atención en la alfombra roja al presentarse en la avant premiere de Ready or Not 2 en Los Angeles, donde lució su embarazo con un look especialmente diseñado para destacar su figura.

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Durante el evento, realizado el lunes 16 de marzo, la intérprete de 34 años posó ante las cámaras con un vestido verde con recorte en el abdomen, que dejó ver su baby bump. La actriz completó el outfit con una chaqueta marrón y se mostró sonriente durante toda la velada.

En la alfombra roja también compartió momento con su amiga, la actriz Margot Robbie, con quien posó para los fotógrafos.

Weaving atraviesa un momento personal especial, ya que está embarazada de su primer hijo junto a su esposo, el director y guionista Jimmy Warden. La noticia fue anunciada en diciembre a través de sus redes sociales, donde publicó imágenes en las que ya se apreciaba su embarazo.

Samara Weaving

En aquel momento, la actriz acompañó la publicación con un mensaje alusivo a su película: “Ready or Not: Here I Come”, confirmando así la llegada de su primer hijo.

La pareja, que ha trabajado junta en proyectos como Borderline, ha destacado en distintas entrevistas la importancia de mantener el vínculo pese a las exigencias laborales. Según revelaron, procuran no pasar más de dos o tres semanas sin verse y mantienen el contacto diario, incluso con mensajes de voz cargados de humor.

Mientras espera la llegada de su hijo, Weaving continúa con la promoción de su nueva película, consolidando su presente tanto a nivel profesional como personal.