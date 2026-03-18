Norma Fuentes encabezó la jornada de “Eco Acción” en el barrio 8 de Abril

La intendente de la Capital participó de la jornada de “Eco Acción” realizada en el barrio 8 de Abril, donde jóvenes, vecinos y organizaciones sociales llevaron adelante tareas de limpieza y embellecimiento de los espacios públicos.

Hoy 06:00

La iniciativa, organizada por la Dirección de la Juventud en articulación con la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia, busca erradicar los mini basurales mediante actividades recreativas y de integración social, en el marco de las políticas de promoción de la conciencia ambiental que impulsa el municipio en toda la comunidad.

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En esta ocasión, alumnos de la Escuela N° 28 "Domingo Faustino Sarmiento" y del Jardín de Infantes Municipal N° 15 "Isabel M. Rodríguez de Páez", junto a agentes del CAPS "Dr. Estanislao Ponce" y de la UPA N° 2 "Cáceres", participaron en talleres informativos, plantaron árboles en terrenos previamente afectados por residuos domiciliarios y pintaron murales colectivos, mientras que la Dirección de Servicios Urbanos procedió a retirar el mini basural de Las Heras y Francisca Jaques.

"Mejorar las condiciones de higiene de cada barrio se traduce en una mejora de la calidad de vida, por lo que debemos trabajar juntos y con responsabilidad para dejar un mundo mejor que el que hemos recibido", indicó la jefa comunal.

"Felicito a cada institución que se ha sumado a esta iniciativa que busca erradicar los mini basurales y evitar su reaparición, apelando al compromiso de cada vecino y a la convicción de que pequeñas intervenciones pueden transformar la realidad", expresó.

Por su parte, el subsecretario de Medio Ambiente de la Provincia, Pablo Fuentes, resaltó que "los cambios verdaderos se producen cuando se involucra directamente a la comunidad, por lo que seguiremos impulsando estas acciones en cada barrio para cuidar nuestra ciudad y el ambiente".