Israel aseguró que mató al jefe de Inteligencia de Irán en un bombardeo

La muerte de Esmail Khatib habría ocurrido durante un ataque aéreo en Teherán. El ministro de Defensa israelí confirmó el operativo y advirtió que se intensificarán las acciones contra la cúpula iraní.
El gobierno de Israel confirmó que eliminó al ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, durante un ataque aéreo en Teherán. La información fue ratificada por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.
Según reportes internacionales, el funcionario iraní murió en un bombardeo nocturno. En ese marco, Katz aseguró que Israel autorizó a sus fuerzas a “neutralizar” a cualquier alto funcionario iraní sin necesidad de una aprobación adicional.
Además, el ministro advirtió que se esperan “sorpresas significativas” en distintos frentes del conflicto y señaló que, junto al primer ministro Benjamin Netanyahu, se agilizaron los mecanismos para atacar a miembros del liderazgo iraní.
“He autorizado a las Fuerzas de Defensa de Israel a neutralizar a cualquier alto funcionario iraní en cuanto surja una oportunidad operativa o de inteligencia, sin necesidad de aprobación adicional”, afirmó.
Por último, Katz sostuvo que la guerra con Irán entró en su fase “final decisiva”, en medio de una creciente escalada de tensión en la región.