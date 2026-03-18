Barcelona aplastó al Newcastle en el Camp Nou y se metió en los cuartos de la Champions

El equipo de Hansi Flick se impuso por 7 a 2 por la vuelta de los octavos de final, cerrando un global de 8 a 3 a su favor.
La vuelta de los octavos de la Champions League es una locura: el Barcelona arrolla por 7 a 2 al Newcastle después de los primeros 45'. Raphinha, Marc Bernal, Lamine Yamal, Fermín López y Robert Lewandowski (x2) convirtieron los goles para el equipo culé, mientras que Anthony Elanga metió un doblete para las Urracas. El Barsa irá ante Atlético de Madrid o Tottenham.
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