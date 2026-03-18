El Liverpool de Mac Allister goleó al Galatasaray en Anfield, dio vuelta la serie y se metió en cuartos

Los Reds lograron un abultado triunfo por 4 a 0 ante el equipo turco cerrando un global de 5 a 1, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Hoy 19:00

En el fútbol hay himnos que marcan historia, y el clásico “Nunca caminarás solo” volvió a hacerse sentir en Anfield. El Liverpool se hizo fuerte en casa y, tras la derrota 1-0 en Turquía, reaccionó con autoridad para golear 4-0 a Galatasaray y meterse en los cuartos de final.

El equipo inglés fue de menor a mayor en el primer tiempo. Si bien le costó romper el bloque defensivo rival en los minutos iniciales, una jugada preparada cambió el rumbo del partido: Mac Allister asistió a Dominik Szoboszlai, quien sacó un gran remate desde afuera del área para abrir el marcador a los 25 minutos. A partir de ahí, el local dominó, aunque Mohamed Salah falló un penal sobre el cierre de la etapa.

En el complemento, Liverpool fue una aplanadora. A los 6 minutos, una gran combinación entre Mac Allister, Salah y Hugo Ekitike terminó en el 2-0 que daba vuelta la serie. Apenas dos minutos después, Ryan Gravenberch amplió la ventaja tras recuperar rápido en la salida rival.

Con el partido ya definido, Salah tuvo su revancha y marcó el 4-0 a los 17 del segundo tiempo. Liverpool dominó de principio a fin en esa etapa, acumulando 28 remates y dejando sin respuestas al conjunto turco. Sobre el cierre, Mauro Icardi ingresó en Galatasaray, pero poco pudo hacer para cambiar la historia.

Con esta contundente victoria, Liverpool avanzó a cuartos de final, donde se medirá ante el Paris Saint-Germain, que viene de eliminar al Chelsea FC. Un cruce que promete ser de alto vuelo en la Champions.