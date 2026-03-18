El anuncio de la familia Dybala que ilusiona a los hinchas de Boca

La Joya vuelve a tomar fuerza en el Xeneize y desde su entorno aparecen guiños que entusiasman a los hinchas.

Hoy 18:32

No es ningún secreto que Boca tiene como gran objetivo a Paulo Dybala para el próximo mercado de pases. La dirigencia viene trabajando en silencio desde hace meses y el coqueteo entre ambas partes se mantiene, con la intención de concretar su llegada a mitad de año.

En las últimas horas, un nuevo indicio reavivó la ilusión. Oriana Sabatini, pareja del delantero, comenzará un programa en el canal de streaming Olga junto al periodista Pablo Kablan, donde abordarán historias de crimen en el país. Este movimiento despertó expectativas, aunque todavía no está confirmado si implicará una estadía prolongada en Argentina.

A esto se suma un dato importante en lo personal: la pareja fue recientemente padres de Gia, lo que podría influir en una decisión de acercarse al país en el corto plazo. Incluso, Catherine Fulop, madre de Sabatini, expresó públicamente su deseo de que regresen a vivir a Argentina.

En lo futbolístico, Dybala mantiene una gran relación con Leandro Paredes, actual referente de Boca, con quien compartió etapa en AS Roma. La posibilidad de verlos juntos en La Bombonera también fue alimentada por el entorno del mediocampista, aumentando el entusiasmo de los hinchas.

Mientras tanto, la “Joya” atraviesa la recuperación de una lesión en la rodilla que lo obligó a operarse a comienzos de marzo. Esta situación frenó su continuidad en Roma y también lo alejó de la pelea por un lugar en la Selección Argentina de cara al Mundial.

Con señales que van y vienen, en Boca la ilusión crece. Por ahora no hay nada cerrado, pero el sueño de ver a Dybala con la azul y oro ya no parece tan lejano.