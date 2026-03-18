Instagram incorpora el botón de pausa en Reels y mejora la experiencia de los usuarios

La nueva función permite detener los videos con un solo toque y responde a uno de los pedidos más reiterados por quienes usan la plataforma.

Hoy 19:58

La red social Instagram comenzó a implementar una de las funciones más esperadas por sus usuarios: el botón de pausa en los Reels, que permite detener los videos de manera simple, con un solo toque sobre la pantalla.

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Hasta ahora, pausar un video requería mantener presionado el dedo, un método poco práctico que dificultaba la interacción con el contenido. Con esta actualización, la dinámica se vuelve más intuitiva: un toque pausa la reproducción y otro la reanuda, en línea con lo que ofrecen otras plataformas.

El cambio también redefine una acción previa que generaba confusión. Antes, al tocar la pantalla el video se silenciaba en lugar de detenerse. Ahora, esa función pasa a ser la pausa, mientras que el control de sonido queda separado, lo que facilita una navegación más clara.

Desde Meta explicaron que esta mejora forma parte de una serie de pruebas que se vienen realizando en distintos mercados para optimizar la experiencia de consumo y competir de manera directa con aplicaciones como TikTok, donde esta opción ya está disponible desde hace tiempo.

Si bien el botón de pausa era uno de los reclamos más frecuentes, su implementación no es uniforme. Puede variar según la versión de la app o el dispositivo, ya que la compañía continúa realizando pruebas antes de un eventual lanzamiento global.