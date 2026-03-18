Champions League 2026: así quedaron los cruces de cuartos de final

Con los ocho mejores definidos, la UEFA Champions League entra en su etapa decisiva rumbo a la final en Budapest.
Finalizados los octavos de final, quedaron confirmados los cruces de cuartos de final de la Champions League 2025/26, con duelos de alto voltaje y candidatos firmes al título. Además, ya está delineado el camino hacia la gran final del 30 de mayo en el Puskás Aréna. Los enfrentamientos prometen espectáculo y paridad, con varios gigantes de Europa cara a cara en busca de un lugar en semifinales. Cuartos de final – Fixture: En cuanto al calendario, la UEFA ya estableció las fechas clave para lo que resta del torneo: Con este panorama, la Champions entra en su fase más apasionante, con cruces que combinan historia, presente y figuras de primer nivel en busca de la gloria europea.
Finalizados los octavos de final, quedaron confirmados los cruces de cuartos de final de la Champions League 2025/26, con duelos de alto voltaje y candidatos firmes al título. Además, ya está delineado el camino hacia la gran final del 30 de mayo en el Puskás Aréna.
Los enfrentamientos prometen espectáculo y paridad, con varios gigantes de Europa cara a cara en busca de un lugar en semifinales.
Cuartos de final – Fixture:
En cuanto al calendario, la UEFA ya estableció las fechas clave para lo que resta del torneo:
Con este panorama, la Champions entra en su fase más apasionante, con cruces que combinan historia, presente y figuras de primer nivel en busca de la gloria europea.