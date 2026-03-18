Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 MAR 2026 | 25º
X
Somos Deporte

Champions League 2026: así quedaron los cruces de cuartos de final

Con los ocho mejores definidos, la UEFA Champions League entra en su etapa decisiva rumbo a la final en Budapest.

Hoy 20:30

Finalizados los octavos de final, quedaron confirmados los cruces de cuartos de final de la Champions League 2025/26, con duelos de alto voltaje y candidatos firmes al título. Además, ya está delineado el camino hacia la gran final del 30 de mayo en el Puskás Aréna.

Los enfrentamientos prometen espectáculo y paridad, con varios gigantes de Europa cara a cara en busca de un lugar en semifinales.

Cuartos de final – Fixture:

  • Paris Saint-Germain vs. Liverpool FC
  • Real Madrid vs. Bayern Múnich
  • FC Barcelona vs. Atlético de Madrid
  • Arsenal FC vs. Sporting Lisboa

En cuanto al calendario, la UEFA ya estableció las fechas clave para lo que resta del torneo:

  • Cuartos de final: semanas del 7 y 14 de abril
  • Semifinales: semanas del 28 de abril y 5 de mayo
  • Final: sábado 30 de mayo en Budapest

Con este panorama, la Champions entra en su fase más apasionante, con cruces que combinan historia, presente y figuras de primer nivel en busca de la gloria europea.

TEMAS Champions League

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detienen a un hombre con medio kilo de cocaína valuada en casi $10 millones
  2. 2. Bº Santa Rosa de Lima: voraz incendio destruyó una vivienda en la que vivían tres familias
  3. 3. Amplían el procesamiento por contrabando contra la santiagueña Valentina Olguín y endurecen el embargo millonario
  4. 4. Crecida extraordinaria de los ríos en Santiago del Estero: especialistas advierten sobre fenómenos climáticos
  5. 5. Una joven motociclista resultó herida al colisionar con un auto que se dio a la fuga
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT