Champions League 2026: así quedaron los cruces de cuartos de final

Finalizados los octavos de final, quedaron confirmados los cruces de cuartos de final de la Champions League 2025/26, con duelos de alto voltaje y candidatos firmes al título. Además, ya está delineado el camino hacia la gran final del 30 de mayo en el Puskás Aréna.

Los enfrentamientos prometen espectáculo y paridad, con varios gigantes de Europa cara a cara en busca de un lugar en semifinales.

Cuartos de final – Fixture:

Paris Saint-Germain vs. Liverpool FC

vs. Real Madrid vs. Bayern Múnich

vs. FC Barcelona vs. Atlético de Madrid

vs. Arsenal FC vs. Sporting Lisboa

En cuanto al calendario, la UEFA ya estableció las fechas clave para lo que resta del torneo:

Cuartos de final: semanas del 7 y 14 de abril

semanas del 7 y 14 de abril Semifinales: semanas del 28 de abril y 5 de mayo

semanas del 28 de abril y 5 de mayo Final: sábado 30 de mayo en Budapest

Con este panorama, la Champions entra en su fase más apasionante, con cruces que combinan historia, presente y figuras de primer nivel en busca de la gloria europea.