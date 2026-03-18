Alfano advirtió que la crecida del río Dulce lleva 50 días y reclamó obras con apoyo de la Nación

El ingeniero fue entrevistado este miércoles en Radio Panorama.

Hoy 20:52

El ingeniero José Félix Alfano aseguró que la crecida del río Dulce se extiende desde hace casi 50 días, en un contexto marcado por lluvias extraordinarias en la cuenca. En diálogo con El Dueño de la Tarde de Radio Panorama, explicó que se trata de uno de los eventos hídricos más importantes de las últimas décadas, con niveles que podrían superar registros históricos.

“En tres días ingresó al dique casi la mitad de su capacidad”, graficó, al tiempo que destacó el rol clave del embalse de Río Hondo para amortiguar el impacto aguas abajo y evitar consecuencias aún mayores en la provincia.

Alfano remarcó que, pese al trabajo coordinado del comité de crisis y las áreas provinciales, el escenario deja en evidencia la necesidad urgente de planificación a largo plazo. En ese sentido, fue contundente al señalar que las soluciones estructurales requieren intervención nacional: “Se necesita de la Nación porque son obras muy onerosas”, sostuvo.

Además, advirtió que la falta de inversiones en infraestructura hidráulica en las últimas décadas limita la capacidad de respuesta ante fenómenos cada vez más intensos, en un contexto donde el cambio en los regímenes de lluvias obliga a repensar obras y estrategias para el futuro.