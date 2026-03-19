Madonna pone fin a dos décadas de ausencia en la gran pantalla

La cantante fue vista en el set de la serie The Studio en Venecia y crecen las versiones sobre su posible participación, aunque aún no hay confirmación oficial.

Hoy 07:20

La segunda temporada de The Studio podría contar con la participación de Madonna, lo que marcaría su regreso a la actuación en acción real tras más de dos décadas. La producción, que continúa su desarrollo con una recepción positiva —incluyendo un 92% de aprobación en Rotten Tomatoes—, se encuentra actualmente en etapa de rodaje.

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Según informó Entertainment Weekly, la artista habría sido vista en el set en Venecia, lo que dio lugar a versiones sobre su posible incorporación al elenco. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente su participación.

Las especulaciones se intensificaron luego de que Madonna compartiera en sus redes sociales una imagen desde Venecia, en la que aparece sosteniendo un guion y haciendo referencia a un nuevo proyecto. Además, fue vista junto a parte del elenco principal, integrado por Seth Rogen, Bryan Cranston, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders y Kathryn Hahn. También trascendió la presencia de Michael Keaton y Julia Garner.

De confirmarse su participación, sería el primer papel relevante de Madonna en acción real desde 2002, cuando protagonizó Barridos por la marea y tuvo una aparición en Muere otro día. Desde entonces, su trabajo audiovisual se centró principalmente en el doblaje, con proyectos como Arthur y los Minimoys.

El posible regreso a Venecia también tiene un valor simbólico en su trayectoria, ya que la ciudad fue escenario del videoclip de la canción Like a Virgin en 1984. En paralelo, la artista continúa vinculada al cine a través del desarrollo de una película biográfica sobre su vida, en la que trabajó junto a guionistas como Diablo Cody y Erin Cressida Wilson. El proyecto, inicialmente impulsado por Universal Pictures, retomó su desarrollo en 2024 tras haber sido pausado.

En este contexto, su posible participación en la serie podría representar una nueva etapa en su carrera como actriz, luego de años enfocada principalmente en la música y la dirección.

Por otra parte, la producción de la nueva temporada se retomó recientemente tras el fallecimiento de Catherine O'Hara el pasado 30 de enero. La intérprete, que formaba parte del elenco, fue homenajeada de manera póstuma en los Actor Awards de este año.