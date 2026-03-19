Desaparición de Esmeralda en Córdoba: investigan a un circo que se fue horas después

La pequeña de 2 años es intensamente buscada en Cosquín. La familia sostiene que “alguien se la llevó” y apunta a un circo que levantó campamento pocas horas después.

Hoy 08:41

La desaparición de Esmeralda Pereyra López, de tan solo 2 años, mantiene en vilo a la ciudad de Cosquín, donde no hay rastros de la menor desde ayer, miércoles por la tarde. En las últimas horas, familiares y vecinos apuntaron contra un circo que se retiró del lugar poco después del hecho.

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La pequeña fue vista por última vez cerca de las 14:30 en la puerta de su vivienda, ubicada en el barrio San José Obrero, mientras su madre se encontraba realizando tareas domésticas. Fue su abuelo, al regresar del trabajo, quien advirtió su ausencia y dio aviso a la familia.

“Empecé a desesperarme, a gritar a los vecinos que me ayudaran a buscarla porque no la encontraba”, relató la madre de la niña, visiblemente angustiada.

En medio de la búsqueda, surgió una fuerte sospecha que apunta a un circo instalado en la zona. Según la familia, el lugar nunca llegó a brindar funciones y, apenas dos horas después de la desaparición, levantó sus carpas y abandonó la ciudad.

“Nos contestaron mal. Nos dijeron que sin orden policial no podíamos entrar”, contó una tía de la menor, al referirse al momento en que intentaron revisar el predio.

La madre también sostuvo que la hipótesis ya fue informada a la Policía, aunque hasta el momento los investigadores aseguraron que no encontraron elementos sospechosos en el lugar. “Los vecinos me están diciendo que mi hija está en ese circo, pero yo no puedo hacer nada”, expresó.

Tras la denuncia, se activó el sistema Alerta Sofía a nivel nacional, mientras continúa un amplio operativo con rastrillajes, perros entrenados y drones en distintos sectores de la ciudad.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 1° Turno de Cosquín, dirigida por la fiscal Silvana Pen.

Desde la Justicia informaron que Esmeralda mide aproximadamente 60 centímetros, tiene tez trigueña, cabello castaño claro y al momento de su desaparición vestía un body gris. Ante cualquier información, se solicita comunicarse de inmediato con la línea 134.