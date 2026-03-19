¿Es feriado el martes 24 de marzo en la Argentina?

La jornada forma parte de un fin de semana extendido para varios rubros. Cómo se cataloga este día y qué pasa con los trabajadores que presten servicios en la jornada.

Hoy 08:39

Según consta en el calendario oficial de feriados, que proporciona la Jefatura de Gabinete, el martes 24 de marzo es feriado nacional inamovible, al conmemorarse el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

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Este año tiene la particularidad de que al feriado se anexa el lunes 23 de marzo, que el Gobierno estableció como día no laborable con fines turísticos, por lo que para gran parte de la ciudadanía argentina quedará conformado un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos.

Esta potestad del Poder Ejecutivo se puede aplicar solo tres veces al año y en marzo es la primera ocasión en la que se utiliza.

Cuál es la diferencia entre feriado nacional y día no laborable

En el artículo 166, la Ley se refiere a los feriados nacionales y a los días no laborables. En ese ítem, explica que quedarán establecidos en el régimen legal que los regula. Es decir, la ley 27399 de “Establecimiento de feriados y fines de semanas largos”. La LCT precisa que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Mientras que en el 167 explica que los días laborales son optativos para el empleador.

Si el empleado presta sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual. Mientras que en los días no laborales, el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja y, si decide hacerlo, el empleado percibirá su salario simple.

Todos los feriados y días no laborables de 2026

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).