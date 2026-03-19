El Forum será sede de una capacitación docente sobre “Neuropedagogía”

Organizada por el Colegio Belén, la actividad, titulada "Neuropedagogía: aprender, enseñar y educar desde una perspectiva neuropedagógica", estará a cargo de la destacada especialista Rosana Fernández Coto.

Hoy 13:29

El Colegio Belén de Santiago del Estero llevará adelante este viernes 20 y sábado 21 de marzo una jornada presencial de formación docente titulada "Neuropedagogía: aprender, enseñar y educar desde una perspectiva neuropedagógica", a cargo de la especialista Rosana Fernández Coto.

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La propuesta, organizada por el Colegio Belén con la adhesión de los colegios Mater Dei, La Asunción y SAED, y auspiciada por el Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEP), está orientada a docentes y directivos de todos los niveles educativos, con el objetivo de fortalecer las prácticas de enseñanza desde los aportes de la neurociencia aplicada a la educación.

El formato de seminario-taller combina instancias teóricas y prácticas, promoviendo la comprensión del funcionamiento cerebral en los procesos de aprendizaje y su aplicación concreta en el aula. Entre los ejes de trabajo se destacan la gestión de la atención, el rol de las emociones en el aprendizaje, la generación de climas socio-emocionales favorables y el diseño de metodologías activas basadas en evidencia científica.

La actividad se desarrollará en el Forum, con una primera jornada el viernes de 18:30 a 21:00 y una segunda jornada intensiva el sábado de 8:30 a 13:00.

Esta iniciativa forma parte de una política institucional orientada a la formación continua, con el propósito de mejorar la calidad educativa y dar respuesta a los desafíos actuales de la enseñanza, posicionando a la institución como referente en innovación pedagógica en la región.