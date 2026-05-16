Era policía y robó en un kiosco: lo reconocieron por un video y lo detuvieron

El video captado por la cámara de seguridad del comercio se viralizó y lo identificaron. También lo investigan por estafas en redes sociales.

Hoy 12:24

Un agente de la policía bonaerense que prestaba servicio en Lomas de Zamora fue arrestado luego de ser reconocido como el asaltante de un quiosco en Lanús. Además, se lo investiga por reiteradas estafas realizadas a través de redes sociales. El hecho sucedió en la intersección de Avenida 9 de Julio y Madariaga, en pleno centro de Lanús, un quiosco fue asaltado por un hombre armado que no ocultó su rostro.

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Minutos después, la difusión de las imágenes en redes sociales permitió que los vecinos reconocieran al autor del hecho: un agente de la policía bonaerense que, al momento de la detención, se encontraba en funciones en la Unidad de Prevención Local de Lomas de Zamora. La fiscalía a cargo inició actuaciones de inmediato tras comprobar su identidad.

Según relató el periodista Facundo Kablan en Infobae Al Mediodía, el agente ingresó al quiosco, pidió unos cigarrillos Philips mentolados, mostró su arma de fuego y exigió la recaudación del día. La kiosquera intentó resistirse, pero el hombre logró huir con el dinero.

“El agente que entra y le pide Philips mentolado e inmediatamente le muestra el arma de fuego y le pide toda la recaudación, todo el dinero que había logrado recaudar ese día”. El hecho se produjo a plena luz del día y quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

Cómo se identificó al sospechoso

Tras la viralización del video del robo, los vecinos comenzaron a aportar datos que condujeron rápidamente a la identificación del asaltante como Maximiliano Gorosito, personal policial activo de la mencionada Unidad de Prevención de Lomas de Zamora.

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Según Kablan, “Primero, hacen un entrecruzamiento con otro robo que había ocurrido, esto es el 14 de mayo, es el día de ayer. Hacen un entrecruzamiento, una actuación de oficio de la propia policía bonaerense ante la aparición de estas imágenes, y hacen un entrecruzamiento con otro robo ocurrido a pocas cuadras de ahí. Esto es a 10 cuadras de la casa del sospechoso”.

Investigadores relacionaron el hecho con otro robo cometido una semana antes, el 9 de mayo, también sobre avenida 9 de Julio, a escasas cuadras del hecho reciente. Con las imágenes y datos cruzados, identificaron a Gorosito, que vivía a diez cuadras del comercio. “Él vive a tan solo diez cuadras de donde se encuentra el quiosco. Roba en su propio barrio, por eso es conocido también del barrio”.

Intervención policial y judicial

La policía bonaerense comprobó la identidad del agente involucrado a través de sus registros internos y se comunicó con el fiscal Martín Rodríguez, titular de la UFI 5 descentralizada de Avellaneda-Lanús.

Según detalló Kablan, el fiscal dio la orden de detenerlo. “Le secuestran el arma reglamentaria, dinero en efectivo, un paquete de cigarrillos”.

Gorosito, en el momento de la detención, llevaba su arma reglamentaria, teléfonos celulares y dinero en efectivo, además de un paquete de cigarrillos.

Las fuentes judiciales confirmaron que al agente se le imputa el delito de robo doblemente agravado, tanto por el uso de arma de fuego como por la condición de funcionario policial al momento de los hechos.

Repercusiones y antecedentes de estafa

La aparición de las imágenes del robo generó conmoción en la zona y llevó a que otros vecinos denunciaran haber sido víctimas de estafas cometidas por Gorosito a través de redes sociales. El agente utilizaba cuentas falsas en Instagram para simular la venta de ropa, cobraba señas a los interesados y luego desaparecía.

De acuerdo con Kablan, “éste hombre se había creado una cuenta en las redes sociales, en Instagram, donde vendía ropa, pero no vendía ropa. Él utilizaba imágenes de supuesta ropa a la venta y les tomaba unas señas a sus víctimas, a las personas que captaba por redes sociales y cuando le pagaban las señas se mandaba a mudar”.

El acusado fue trasladado y puesto a disposición de la fiscalía. Durante la indagatoria, se negó a declarar formalmente, pero expresó espontáneamente que tenía problemas de consumo y deudas con exparejas. En estos momentos permanece detenido mientras continúa la investigación por los robos y estafas denunciados.